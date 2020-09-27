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Шестовик Дмитрий Марков: «Если Лукашенко останется, страна будет несчастлива полностью. И это уже будет другая страна – не Беларусь, а черт знает что»

27.09.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шестовик Дмитрий Марков, сменивший белорусской гражданство на австралийское, порассуждал о событиях в Беларуси.

– Вам интересно, чем закончатся протесты в Беларуси?

– Конечно. Я же там родился. Мне очень больно за людей. Страна-то красивая. В ней куча лесов, озер. В детстве мы постоянно путешествовали. А сейчас к людям там относятся как к скоту, за которым не смотрят. А люди должны жить нормально.

Насилие будет только отталкивать людей от Лукашенко и от милиции. Я за то, чтобы было так, как народ захочет. Если он хочет скинуть Лукашенко, пусть Лукашенко уходит. А не так, что 80-90 процентов хотят, чтобы он ушел, а он все равно остается. Так неправильно. Если так останется, страна будет несчастлива полностью. И это уже будет другая страна – не Беларусь, а черт знает что.

– Один из спортсменов мне сказал: будет страна строгого режима.

– Начнут патрули ходить с автоматами: вышел из дома – расстрел на месте? Если государство хочет, чтобы стране было хорошо, надо думать о большинстве. А большинство – это народ. Лукашенко же один. И еще 50-100 человек, кто рядом, – сказал Марков.

«Выход людей не дает милиции права убивать». Шестовик из Беларуси стал топом в Австралии, где теперь строит небоскребы и следит за Родиной

 
 
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Шестовик Дмитрий Марков, сменивший белорусской гражданство на австралийское, порассуждал о событиях в Беларуси.
 
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