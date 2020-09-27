|
Сравняться с Шумахером не вышло: Боттас выиграл Гран-при России
27.09.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Финский гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл гонку в рамках Гран-при России, который завершился в воскресенье на автодроме в Сочи.
Все шансы на победу были у британца Льюиса Хэмилтона, однако шестикратный чемпион мира получил два пятисекундных штрафа, которые он должен был отбыть в боксах. Поэтому сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству побед – 91 – у британца не получилось – его итоговое место только третье.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Между двумя пилотами Mercedes на финиш приехал гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Очки в гонке также заработали: Серхио Перес (Racing Point), Даниэль Риккардо (Renault), Шарль Леклер (Ferrari), Эстебан Окон (Renault), Даниил Квят и Пьер Гасли (оба AlphaTauri) и Александер Элбон (RBR).
Очко за быстрейшей круг в гонке получил Боттас.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет через две недели – в Германии, на трассе Нюрбургринг, называться гонка будет Гран-при Айфеля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае победы в Сочи Льюис Хэмилтон сравнялся бы с Михаэлем Шумахером по количеству одержанных побед.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)