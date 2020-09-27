Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 14-ю строчку мировой табели о рангах, в воскресенье в рамках открытого чемпионата Франции по теннису сыграла с Данкой Ковинич(73) из Черногории.

Встреча закончилась в пользу белорусской теннисистки – 6:1, 6:2.

Третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" – открытый чемпионат Франции – проходит в эти дни на кортах "Ролан Гаррос".

В воскресенье также сыграет белоруска Александра Саснович (96) – ее ждет встреча с немкой Анной-Леной Фридзам (104), а в понедельник на корты выйдет Арина Соболенко (12) – ей предстоит поединок с американкой Джессикой Пегулой(60).

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов (83) в понедельник сыграет со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем. Отметим, что Надаль выигрывал этот турнир 12 раз.

Открытый чемпионат Франции продлится по 11 октября, общий призовой фонд турнира – 38 миллионов евро.