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Азаренко победила на старте "Ролан Гарроса"
27.09.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен - Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 14-ю строчку мировой табели о рангах, в воскресенье в рамках открытого чемпионата Франции по теннису сыграла с Данкой Ковинич(73) из Черногории.
© REUTERS / AHMED JADALLAH
Встреча закончилась в пользу белорусской теннисистки – 6:1, 6:2.
Третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" – открытый чемпионат Франции – проходит в эти дни на кортах "Ролан Гаррос".
В воскресенье также сыграет белоруска Александра Саснович (96) – ее ждет встреча с немкой Анной-Леной Фридзам (104), а в понедельник на корты выйдет Арина Соболенко (12) – ей предстоит поединок с американкой Джессикой Пегулой(60).
Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов (83) в понедельник сыграет со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем. Отметим, что Надаль выигрывал этот турнир 12 раз.
Открытый чемпионат Франции продлится по 11 октября, общий призовой фонд турнира – 38 миллионов евро.
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В воскресенье также сыграет белоруска Александра Саснович (96) – ее ждет встреча с немкой Анной-Леной Фридзам (104).
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