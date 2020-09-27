ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко победила на старте "Ролан Гарроса"

27.09.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен - Sputnik. Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 14-ю строчку мировой табели о рангах, в воскресенье в рамках открытого чемпионата Франции по теннису сыграла с Данкой Ковинич(73) из Черногории. 

© REUTERS / AHMED JADALLAH
Арина Соболенко не вышла в финал турнира в Страсбурге

Встреча закончилась в пользу белорусской теннисистки – 6:1, 6:2.

Третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" – открытый чемпионат Франции – проходит в эти дни на кортах "Ролан Гаррос".

В воскресенье также сыграет белоруска Александра Саснович (96) – ее ждет встреча с немкой Анной-Леной Фридзам (104), а в понедельник на корты выйдет Арина Соболенко (12) – ей предстоит поединок с американкой Джессикой Пегулой(60).

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов (83) в понедельник сыграет со второй ракеткой планеты испанцем Рафаэлем Надалем. Отметим, что Надаль выигрывал этот турнир 12 раз.

Открытый чемпионат Франции продлится по 11 октября, общий призовой фонд турнира – 38 миллионов евро. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье также сыграет белоруска Александра Саснович (96) – ее ждет встреча с немкой Анной-Леной Фридзам (104).
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Я живу во Флориде, привыкла к жаре». Азаренко потребовала остановить матч на «Ролан Гаррос» из-за дождя и холода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.09.2020
Mir24.TV Belarus
27.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика