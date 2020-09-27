Минское «Динамо» выиграло 5 матчей подряд и поднялось на второе место на Западе

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» (3:2 Б).

Минчане одержали 5-ю победу подряд. При этом «Динамо» выиграло все 4 выездных матча.

Это лучшая победная серия команды с сезона-2016/17. Тогда на февральском отрезке динамовцы также выиграли четыре матча подряд. Главным тренером «зубров» в том сезоне был Крэйг Вудкрофт.

В настоящее время «Динамо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 9 матчах.

Следующий матч «Динамо» проведет в гостях у «Северстали».