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Минское «Динамо» выиграло 5 матчей подряд и поднялось на второе место на Западе
27.09.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» (3:2 Б).
Минчане одержали 5-ю победу подряд. При этом «Динамо» выиграло все 4 выездных матча.
Это лучшая победная серия команды с сезона-2016/17. Тогда на февральском отрезке динамовцы также выиграли четыре матча подряд. Главным тренером «зубров» в том сезоне был Крэйг Вудкрофт.
В настоящее время «Динамо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 9 матчах.
Следующий матч «Динамо» проведет в гостях у «Северстали».
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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» (3:2 Б).
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