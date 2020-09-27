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Хоккеисты минского "Динамо" в гостях одолели "Трактор"

27.09.2020 18:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграли челябинский "Трактор" – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает Sputnik.

Минчане в начале матча заработали два необязательных удаления, но не позволили огорчить своего голкипера Доминика Фурха. Форвард "зубров" Артем Демков (на 11-й минуте) с передачи напарника по команде Франсиса Паре открыл счет. Незадолго до первого перерыва их поддержал товарищ по команде Роб Клинкхаммер (16).

© Photo : Денис Кулик / ХК "Гомель"
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Во второй двадцатиминутке игроки "Трактора" попытались взять инициативу в свои руки. Правда, уменьшить отставание хозяевам удалось лишь на 33-й минуте противостояния. Отличился Ярослав Косов, забросивший шайбу в ближний угол соперников – 1:2. Минчане отвечали короткими контратаками, но к результату это не привело.

Третий период начался с прорыва челябинцев в зону "зубров". Ник Бэйлен (41) точным броском в дальний угол "Динамо" сравнял счет. До конца двадцатиминутки цифры на табло не изменились.

В овертайме выявить сильнейшую команду также не получилось. Удачливее в буллитной серии оказались "зубры". Решающую шайбу забросил Артем Демков.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Зубры" в доминирующей манере провели первый период, но потом упустили инициативу. Добыть преимущество удалось лишь в буллитной серии.
 
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