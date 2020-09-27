Крэйг Вудкрофт: «Минскому «Динамо» повезло обыграть «Трактор». Несколько сэйвов Фурха нас спасли»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мыслями после победы над «Трактором» (3:2 Б) в матче чемпионата КХЛ .

– Нам немного повезло, мы были удачливы в том, что выиграли матч. Мне не очень понравилось, как мы стартовали, особенно первый период, но нам удалось реализовать наши моменты и забить голы.

Второй период был сложным, последовали удаления, которые привели ко второму голу.

Третий период был равным, в итоге мы ушли в овертайм, а в серии буллитов Доминик Фурх был на высоте. Он провел хорошую игру и сделал несколько сэйвов, которые нас спасли. Он большой молодец. Его заслуга в нашей победе высока. Мы рады, что завоевали два очка.

– Сегодня пришлось много играть в меньшинстве, команда заблокировала 17 бросков. Что скажете о самоотдаче?

– Мы не показали сегодня свою лучшую игру. Особенно во втором периоде, когда соперник нас поджал, они выигрывали индивидуальные сражения, поддавливали и сделали много бросков по воротам.

Когда бросают много по воротам, приходится блокировать, поэтому в этом аспекте мы сыграли хорошо, это помогло нам выиграть. Ребята молодцы.

– Бреннан Менелл сыграл больше 26 минут. Не устает ли он? Прокомментируйте, пожалуйста, его игру.

– Мы надеемся на Бреннана, поэтому он играет много. Он играет «5 на 4» и «5 на 3», поэтому его время высокое. Когда игроки попадают в такой ритм, они учатся распределять свои силы во время игры, справляются с этим и привыкают.

Они профессионалы, это их работа. В этой игре его время повысилось, в том числе и из-за овертайма. Он важный игрок среди наших защитников. Мы рассчитываем на него.

– Команда выдала 5-матчевую победную серию впервые с сезона-2016/17, при этом четыре матча были выиграны в гостях. В чем видите причину такого успеха?

– На выезде мы стараемся немного упрощать игру, никого не хотим удивлять. Минимизируем риски, чтобы достигать результата – это наше преимущество в играх на выезде.

Для молодой команды мы показываем хороший характер. Да, иногда совершаем ошибки, но на ошибках учатся, поэтому это тоже нам в какой-то степени помогает, – заявил Вудкрофт.