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НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» против «Бостона»

28.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.

«Майами» сыграет с «Бостоном» (3-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Шестой матч

Майами – Бостон 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)
Дата проведения
28 сентября, 02.30, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (22 + 8 передач), Робинсон (15), Драгич (13 + 7 передач), Краудер (9)  старт; Хирро (19 + 7 передач + 5 потерь), Игудала (15), Хилл (0).
Бостон
Браун (26 + 8 подборов), Тейтум (24 + 7 подборов + 11 передач), Уокер (20), Смарт (20 + 8 подборов), Тайс (6 + 7 подборов)  старт; Хэйворд (12), Кантер (3), Р. Уильямс (2), Уонамейкер (0), Г. Уильямс (0).

«Майами» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В воскресенье в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.
 
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