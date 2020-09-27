|
НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» против «Бостона»
28.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии
НБА
Финал Восточной конференции
Шестой матч
«Майами» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)