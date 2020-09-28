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Ролан Гаррос. 1-й круг. Надаль встретится с Герасимовым

28.09.2020 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во второй день «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль (2, ATP) встретится с Егором Герасимовым (83).

Матч начнется не ранее 17.00 по белорусскому времени. Отметим, что ранее в туре теннисисты не встречались.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Беларусь)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Камил Майхржак (Польша)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
28 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия)  Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
28 сентября, 13.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Джустино (Италия)  Корентен Муте (Франция)
0:6|7:6|4:3
Дата проведения
27 сентября, 20.26
Онлайн матча

 

Педро Мартинес Портеро (Испания)  Александр Вукич (Австралия)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия)  Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Майкл Ммо (США)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США)  Джек Сок (США)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония)  Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Хьюго Гастон (Франция)  Максим Жанвье (Франция)
Дата проведения
28 сентября, 12.00
Онлайн матча

 

Стивен Диес (Канада)  Маккензи МакДональд (США)
Дата проведения
28 сентября, 13.30
Онлайн матча

 

Томми Пол (США)  Джеймс Дакворт (Австралия)
Дата проведения
28 сентября, 13.30
Онлайн матча

 

Эмилио Гомес (Колумбия)  Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
28 сентября, 13.30
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия)  Ючи Сугита (Япония)
Дата проведения
28 сентября, 15.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
28 сентября, 15.00
Онлайн матча

 

Иржи Веселы (Чехия)  Лиам Броади (Великобритания)
Дата проведения
28 сентября, 15.00
Онлайн матча

 

Аляж Бедене (Словения)  Артюр Риндеркнех (Франция)
Дата проведения
28 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия)  Никола Милоевич (Сербия)
Дата проведения
28 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия)  Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
28 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Джон Миллман (Австралия)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
28 сентября, 16.30
Онлайн матча

 

Гидо Пелья (Аргентина)  Сальваторе Карузо (Италия)
Дата проведения
28 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия)  Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Теннис Сандгрен (США)  Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

Даниэль Элахи Галан (Колумбия)  Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
28 сентября, 17.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во второй день «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль (2, ATP) встретится с Егором Герасимовым (83).
 
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