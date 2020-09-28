Ролан Гаррос. 1-й круг. Надаль встретится с Герасимовым

Источник материала: Tribuna.com

Во второй день «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль (2, ATP) встретится с Егором Герасимовым (83).

Матч начнется не ранее 17.00 по белорусскому времени. Отметим, что ранее в туре теннисисты не встречались.

Сетка турнира здесь .

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд



Первый круг