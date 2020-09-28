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Ролан Гаррос. 1-й круг. Надаль встретится с Герасимовым
28.09.2020 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во второй день «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль (2, ATP) встретится с Егором Герасимовым (83).
Матч начнется не ранее 17.00 по белорусскому времени. Отметим, что ранее в туре теннисисты не встречались.
Сетка турнира
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
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Во второй день «Ролан Гаррос» 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль (2, ATP) встретится с Егором Герасимовым (83).
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