«Динамо» Брест – «Лудогорец». VOKA организует трансляцию матча плей-офф квалификации Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

1 октября брестское «Динамо» на минском стадионе «Динамо» примет болгарский «Лудогорец» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Видеосервис VOKA даст возможность болельщикам посмотреть игру в прямом эфире. Напомним, матч пройдет без зрителей.

Просмотр будет доступен каждому, кто подключит подписку «Все включено» или «Спорт». Для этого достаточно зайти на сайт voka.tv или запустить приложение VOKA на своем телевизоре, смартфоне, планшете либо компьютере.

Подписка «Спорт» специально рассчитана на тех, кому интересна тема спорта. В ней собраны популярные тематические ТВ-каналы, трансляции и архивы крупнейших событий в самых разных дисциплинах, актуальные новости, турнирные таблицы и даже специальные подборки фильмов о спорте и спортсменах.



