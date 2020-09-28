ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герасименя обратилась к международной спортивной общественности: «Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть»

28.09.2020 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и своим коллегам-спортсменам.

«Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики — все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей.

Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть. Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали.

Спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать. За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх.

Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране.

Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому, я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси.

Также я предоставила лот для аукциона в помощь пострадавшим спортсменам! Это мой костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-2016 и фотокарточка с автографом.

Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу! – написала Герасименя в инстаграме.

Герасименя выставила на благотворительный аукцион спортивный костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-тренер российских биатлонисток Вольфганг Пихлер находится в коме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика