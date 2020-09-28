Герасименя обратилась к международной спортивной общественности: «Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть»

Источник материала: Tribuna.com

Обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и своим коллегам-спортсменам.

«Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики — все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей.

Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть. Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали.

Спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать. За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх.

Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране.

Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому, я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси.

Также я предоставила лот для аукциона в помощь пострадавшим спортсменам! Это мой костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-2016 и фотокарточка с автографом.

Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу! – написала Герасименя в инстаграме .

Герасименя выставила на благотворительный аукцион спортивный костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио