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Герасименя обратилась к международной спортивной общественности: «Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть»
28.09.2020 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и своим коллегам-спортсменам.
«Впервые в истории суверенной Беларуси, наш народ массово протестует против режима диктатуры. Мирные протесты проходят по всей стране. Студенты, женщины, бизнесмены и рабочие, спортсмены и IT специалисты, молодежь и старики — все выходят на улицы. Сегодня мы защищаем уже не только свою свободу и будущее, речь идет о жизни и безопасности наших детей.
Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть. Сотни людей пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. За все дни протеста были задержаны более 12 000 человек. Людей избивали, пытали, издевались над ними и насиловали.
Спортсменов и работников спортивной отрасли заставляют молчать. За выражение гражданской позиции, осуждение насилия и политических репрессий людей увольняют, на них оказывается давление со стороны руководства. Спортсменов исключают из состава национальной команды, угрожают запретом на участие в национальных и международных соревнованиях, Олимпийских играх.
Но, стоя плечом к плечу, белорусы осознали, насколько вместе они сильны. Более 650 белорусских спортсменов подписали открытое обращение к властям с требованием прекратить насилие в стране.
Сейчас, как никогда раньше, для нас важна международная солидарность. Поэтому, я призываю вас говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси.
Также я предоставила лот для аукциона в помощь пострадавшим спортсменам! Это мой костюм с церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-2016 и фотокарточка с автографом.
Бронза в Рио была для меня одной из самых важных побед в карьере, тот сезон дался мне очень тяжело. Никто не верил, что я смогу взять медаль. Но это помогло мне еще сильнее мотивировать себя! Завоевав медаль, я в первую очередь доказала себе, что я все смогу, если сильно захочу! – написала Герасименя в
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Герасименя обратилась к международной спортивной общественности: «Люди во всем мире увидели, что режим в Беларуси готов утопить народ в крови, лишь бы сохранить свою власть»
Обладательница двух серебряных и бронзовой медалей Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к международной спортивной...
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