Ходасевич о заговоре против БАТЭ: «Я начну в это верить, когда будут конкретные доказательства»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, существует ли заговор против БАТЭ.

«Чемпионат Беларуси, равно как и большие матчи проходят в последнее месяцы в фоновом режиме на фоне событий в нашей стране. Извините за тавтологию. И этот матч БАТЭ – «Динамо» Брест тоже был бы в фоновом режиме, если бы не судейский скандал, который разгорелся вечером субботы на «Капский-Арене».

Амин Кургхели засчитал гол Сергея Кривца, хотя мяч попал в линию и отскочил в поле и никак не пересек эту самую линию. К этому решению судейской бригады можно относиться с двух сторон. Во-первых, судейские ошибки случаются во всех чемпионатах, во всех турнирах. Даже ВАР не особо помощник в некоторых чемпионатах. Но тем не менее они случаются, особенно в нашем чемпионате Беларуси.

Но всегда есть вторая сторона медали, когда кажется, что это дикий заговор. Я сейчас зачитаю цитату Валерия Исаева. Недавно он сказал следующее: «Я точно знаю, что у нынешнего руководства АБФФ есть желание убить БАТЭ. Наверное, это один из пунктов повестки. Эти люди поставили перед собой такие банальные задачи, как разобраться, наказать, закрыть. Кажется, они должны были развивать, приводить и улучшать. Точно знаю, что в начале сезона они уже пытались лишить БАТЭ государственного финансирования. Один из руководителей конкретно говорил, что хочет убить клуб». Вот это уже интереснее, да? На фоне вот этого заявления Валерия Исаева, на фоне каких-то кулуарных разговоров. Здесь все начинает плясать иначе. Потому что помимо вот этого вот решения, которое принял Амин Кургхели в рамках чемпионата – это все ложится в канву. А еще давайте вспомним июньский матч между БАТЭ и «Шахетером». Помните тот скандал судейский, когда уже другой арбитр, но тем не менее засчитал гол «Шахтера» и украл таким образом викторию у БАТЭ. Давайте посчитаем. Если здесь была ничья, то минус одно очко, а тогда – минус два. И получайте минус три очка. И поэтому сейчас БАТЭ и «Шахтер» находятся вровень в турнирной таблице. И это два ключевых судейских решения. И если продолжать эту линию, то давайте вспомним «дело Волкова». При любых других обстоятельствах БАТЭ позволили бы побарахтаться и спасти этот актив в виде молодого игрока, а не дисквалифицировать его здесь и сейчас. Может, Волкова успели бы продать. По крайней мере на такие маневры в Борисове заходили вместе с агентами. Не позволили. Вынесли дисквалификацию.

А затем Стасевич и Драгун вернулись из сборной. Единственные, кто из сборной вернулся и прилегли на больничку с положительным тестом на COVID-19.Они пропустили Лигу Европы, они пропускают важные матчи. Но если против «Слуцка» – ладно, то против Бреста… Тоже ведь, да? Наверное, что-то здесь нечистое.

Но я, конечно, в это не верю, потому что я уже неоднократно говорил, что если я начну в это верить, то я просто сойду с ума. Или я начну в это верить, когда будут конкретные доказательства», – сказал Ходасевич в рамках своей программы на YouTube «Бремя футбола».