Дзюдоист Юрий Рыбак: «Никого из семей бело-красно-белых не трогают. Почему вы позволяете себе так все делать? Приходят, пишут что-то, какой-то черный список придумывают...»

Источник материала: Tribuna.com

Юрий Рыбак, белорусский самбист и дзюдоист в разговоре с корреспондентом Tribuna.com ответил на обвинения в том, что он оказывает давление на спортсменов, которые высказывают свою гражданскую позицию и участвуют в мирных акциях протестов.

– А так скажу: это не спортсмены. Мне неохота их называть такими словами. Я никого из тех людей, которые позволили так сделать, не уважаю. Мы тренируемся в одном зале, а они такие подлые вещи творят. Мне все равно, честно говоря. Я больше переживаю, если начнут трогать мою семью. Причем никого из семей этих спортсменов никогда не трогали. Никого из семей бело-красно-белых не трогают. Так оно и есть. Почему вы позволяете себе так все делать? Спрашиваю у всех вас, кто за новую власть. Почему вы позволяете себе так себя вести? Разве кто-то трогает ваши семьи, угрожает вам? Приходят, пишут что-то, какой-то черный список придумывают... Разве это делают вам, бело-красно-белым змагарам?

Я схожу проголосую за того, кого я считаю нужным. Остальные проголосуют за своих кандидатов. И все на этом, не считаю нужным дальше спорить, идти на демонстрации. Я свою политику делаю в спорте. Когда выступаю, когда выигрываю, когда играет мой гимн – вот моя политика, я показываю свою страну. А показывать страну на этих демонстрациях, на шествиях с плакатами «Спортсмены с народом»… С каким народом? Тот народ, когда матери своих детей выводят? Потом у детей будет нарушена психика. Разве это народ? Это бред какой-то.

И я не понимаю, чем плохо жить этим спортсменам, которые выходят. Да, у некоторых из них закончилась карьера, но у всех спортсменов когда-нибудь заканчивается карьера. Такая у нас профессия, что карьера заканчивается не в 50, не в 60 лет, а раньше. Так живи дальше. Или тебе должен кто-то помогать? Да никто не должен помогать. Ты сам должен делать свою жизнь, а не просить у государства. Оно тебе давало возможность, когда ты тренировался, государство для тебя все делало. А потом – уже другие условия и люди. Так же, как и на другой работе: ты работаешь, тебе все дают, а когда уволят – ты уже неинтересен. Как во всем мире.

– А как вы вообще отнеслись к тому, что вас начали обвинять в том, что вы вместе с замминистра спорта Михаилом Портным ходите и прессуете спортсменов?

– Пускай те люди, которые выкинули мою фотографию в интернет, и расскажут, как я прессовал их. Мне самому это интересно услышать.

– Вы не отрицаете, что вместе с Портным ходите к спортсменам?

– Я не хожу, я прогуливаюсь вообще. Почему я должен с кем-то ходить? Скажу одно: я никого не прессую, никому не угрожаю. Я знаю, куда вы хотите все написать, на ваш оппозиционный сайт. А потом все перевернете.

– Мы выслушиваем все стороны, которые готовы говорить.

– Знаете, есть такой анекдот, он мне пришел на ум, потому что связан со всей ситуацией в интернете. Так вот, возвращается пьяный мужик домой, по ошибке зашел не в свою квартиру. А там вышел мужчина хорошего телосложения и спрашивает, что надо. Пьяный мужик извинился, побежал к себе в квартиру, закрылся, сел на диван и говорит: «Что надо, что надо? На ### пошел». Вот этот ваш интернет такой.

Конечно, мне неприятно видеть все это, тем более от человека, который со мной столько лет был в команде, мы проливали вместе и пот, и кровь, были в одной обойме. А он просто так взял и подло поступил. Причем ему ничего плохого никто не делал, – сказал Рыбак.

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