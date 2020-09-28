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Ходасевич о БАТЭ: «Это не чемпионская игра, это не борьба за чемпионство, это не те эмоции, которые хотелось бы видеть борисовским болельщикам»
28.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист и комментатор
«Что значит поражение БАТЭ? Да ничего нового. Я не буду ехидничать. Если хотите поехидничать – можете: типа какого черта меняли Альшевского? Потому что помощник – это не решение вопроса на финише сезона, чтобы бороться за чемпионство. Хотите – спляшите просто от объективных проблем – отсутствие Драгуна и Стасевича, хотите – спляшите от брестского «Динамо», что просто топ-команда, хотите – судью во всем вините. Дело не в этом! Дело в том, что в БАТЭ происходит ровно то, что мы обсуждаем на протяжении всего года. В принципе этот матч не привнес никаких новых красок. Я уже говорил, что час в исполнении БАТЭ – безликий. Как тягучая вата. Это не чемпионская игра, это не борьба за чемпионство, это не те эмоции, которые хотелось бы видеть борисовским болельщикам. С этим как раз на финишном отрезке Александру Лисовскому, Андрею Капскому и лидерам команды придется разобраться», – сказал Ходасевич в рамках своей программы на
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Ходасевич о БАТЭ: «Это не чемпионская игра, это не борьба за чемпионство, это не те эмоции, которые хотелось бы видеть борисовским болельщикам»
Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о состоянии БАТЭ на финише сезона.
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