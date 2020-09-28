«Ислочь» хотела за Янсане 300 тыс долларов. «Шахтер» согласился, но затем снизил сумму до 150 (Евгений Табула)

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на «Беларусь 5» рассказал о провалившихся переговорах между «Ислочью» и «Шахтером» по трансферу Момо Янсане.

«Ислочь» хотела 300 тысяч долларов. «Шахтер» согласился, но потом начал сбивать до 150 тысяч. «Ислочь» на это не пошла. Поэтому сейчас, как я думаю, «Ислочь» отпустила Янсане где-то за 300 тысяч», – сказал Табула.

26 сентября 2020 года было объявлено, что форвард продолжит карьеру в чемпионате Мали. Transfermarkt оценивает стоимость гвинейца в 650 тысяч евро.