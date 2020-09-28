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Хочолава, Кварацхелия, Окриашвили в расширенном составе сборной Грузии на матч с белорусами, Ананидзе вне списка 

29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс определился с расширенным состав команды на полуфинал квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Беларуси.

Матч пройдет в Тбилиси 8 октября. Победитель противостояния поспорит за путевку на Евро с сильнейшей командой из пары Косово — Северная Македония.

Вратари: Гиорги Лория («Анортосис», Кипр); Гиорги Макаридзе («Альмерия», Испания); Лазаре Купатадзе («Сабуртало»)

Защитники: Отар Какабадзе («Тенерифе», Испания); Гурам Кашия («Сан-Хосе», США); Соломон Квирквелия («Ротор», Россия); Давид Хочолава («Шахтер» Донецк, Украина); Гиа Григалава («Арсенал» Тула, Россия); Джемал Табидзе («Уфа», Россия); Мамука Кобахидзе («Динамо» Батуми); Лаша Двали («Ференцварош», Венгрия); Николоз Мали («Сабуртало»)

Полузащитники: Джаба Канкава («Тобол», Казахстан); Ника Квеквескири («Тобол», Казахстан); Гиорги Абурджания («Реал» Овьедо, Испания); Муртаз Даушвили («Анортосис», Кипр); Леван Шенгелия («Коньяспор», Турция); Зурико Давиташвили («Ротор», Россия); Джамбул Джигаури («Динамо» Батуми); Валериане Гвилия («Легия», Польша); Отар Китеишвили («Штурм», Австрия); Гиорги Чакветадзе («Гент», Бельгия); Хвича Кварацхелия («Рубин», Россия); Саба Лобжанидзе («Анкарагюджю», Турция)

Нападающие: Валерий Казаишвили («Сан-Хосе», США); Торнике Окриашвили («Анортосис», Кипр); Гиорги Квилитая («Анортосис», Кипр); Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар», Казахстан); Ника Качарава («Лех», Польша).

 
 
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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс определился с расширенным состав команды на полуфинал квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Беларуси.
 
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