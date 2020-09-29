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IAAF осуждает избрание Тихона председателем БФЛА
29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) осуждает избрание главой Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.
Пресс-атташе IAAF отметил, что человек с допинговым прошлым не может занимать руководящие должности в легкой атлетике.
«Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики», — сказал представитель IAAF.
Ивана Тихона в свое время лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов. У Тихона забрали также золотые медали чемпионата мира 2005 года и чемпионата Европы 2006 года.
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Международная федерация легкой атлетики (IAAF) осуждает избрание главой Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.
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