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IAAF осуждает избрание Тихона председателем БФЛА

29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) осуждает избрание главой Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.

Пресс-атташе IAAF отметил, что человек с допинговым прошлым не может занимать руководящие должности в легкой атлетике.

«Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики», — сказал представитель IAAF.

Ивана Тихона в свое время лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов. У Тихона забрали также золотые медали чемпионата мира 2005 года и чемпионата Европы 2006 года.

 
 
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Международная федерация легкой атлетики (IAAF) осуждает избрание главой Белорусской федерации легкой атлетики Ивана Тихона.
 
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