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Автор «Прессбола» Щурко сегодня должен выйти на свободу после 15 суток ареста
29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко сегодня должен выйти на свободу после 15 суток ареста.
Напомним, что Щурко 14 сентября перестал выходить на связь. Журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать.
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Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко сегодня должен выйти на свободу после 15 суток ареста.
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