Автор «Прессбола» Щурко сегодня должен выйти на свободу после 15 суток ареста

Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко сегодня должен выйти на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, что Щурко 14 сентября перестал выходить на связь. Журналист успел написать, что к нему едут сотрудники милиции, после чего телефон перестал отвечать.

Призвание получившего 15 суток Щурко – благотворительность: помогали Глеб, Домрачева, Станюта и другие топы белспорта