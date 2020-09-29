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Защитник «Немана» Стойкович: «Карабах – это Армения, Косово – это Сербия»

29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Немана» Даниель Стойкович высказался о военном конфликте на границе между Арменией и Азербайджаном.

«Карабах – это Армения

Косово – это Сербия», – написал Стойкович.

Защитник «Немана» Стойкович: «Карабах – это Армения, Косово – это Сербия»

В ночь на 27 сентября начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта сообщают о десятках погибших. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в гибели мирных жителей. Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

 

 
 
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Защитник «Немана» Даниель Стойкович высказался о военном конфликте на границе между Арменией и Азербайджаном.
 
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