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Док Риверс покинул пост главного тренера «Клипперс»
29.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Владелец «Клипперс» Стив Балмер заявил, что решение о расторжении контракта принято по «обоюдному согласию» сторон.
58-летний специалист руководил «Клипперс» с 2013 года, совмещая должности главного тренера и вице-президента по баскетбольным операциям.
«Клипперс» завершили выступления в сезоне-19/20, уступив «Денверу» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф (89:104, 3-4).
Калифорнийская команда упустила преимущество в серии со счета 3-1. Риверс стал единственным тренером в истории НБА, который сумел трижды проиграть в серии плей-офф, ведя по ходу 3-1.
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Док Риверс покинул пост главного тренера «Клипперс», сообщает ESPN.
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