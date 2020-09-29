Начальник департамента развития БАТЭ Марченко покинула клуб

Источник материала: Tribuna.com

Начальник департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко покинула пост. Трудовой договор прекращен по соглашению сторон.

Известная баскетболистка проработала в клубе восемь с половиной лет.

«Сейчас Наталья Олеговна выразила желание взять паузу в работе и уделить внимание накопившимся личным вопросам. Данное решение было воспринято в клубе с сожалением, но мы ни в коем случае не говорим друг другу «прощай» — только «до свидания»! От лица руководства и коллектива благодарим Наталью Марченко за огромный вклад в развитие ФК БАТЭ, за преданность клубу и отличные человеческие качества! Желаем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! Всегда будем рады новым встречам!» — говорится на офсайте БАТЭ.