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Представитель департамента судейства АБФФ: «Гол Милича в ворота брестского «Динамо» не следовало засчитывать. Бага находился «вне игры» и препятствовал движению Лаптева»

29.09.2020 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин заявил, что гол нападающего БАТЭ Неманьи Милича в ворота брестского «Динамо» нельзя было засчитывать.

«На первый взгляд, когда мы смотрим в динамике, все легитимно. Гол забит после скидки Филипенко в центр, Милич забивает, и все вроде красиво. Однако стоит разобрать этот момент с самого начала. Когда Мукам исполняет подачу, сразу два игрока БАТЭ в момент удара находятся в положении «вне игры». Отметим, что они в дальнейшем не играют в мяч. В частности, Бага. Именно он нам интересен. Но у нас есть еще один повтор, где мы можем посмотреть, что он делает. Бага находится «вне игры», но в мяч не играет. Непосредственная задача Баги — он должен воспрепятствовать движению Лаптева. То есть он просто фактически преграждает дорогу, в результате чего Лаптев не успевает за Филипенко, и Филипенко беспрепятственно выполняет скидку в центр. Таким образом, игрок, конкретно Бага, находясь в положении «вне игры», влияет на соперника и мешает ему, не дает возможность сыграть в мяч. Это нарушение. По сути, это домашняя заготовка БАТЭ.

Это сложный момент. Он перекрыт от помощника, и он не видит действия Баги. Здесь на первый план выходит взаимодействие. Момент сложный для судейства. Главный арбитр должен быстро сообщить информацию о том, что Бага вмешивается, а помощник одновременно должен сообщить о том, что Бага находится «вне игры». Мы понимаем, что здесь много кто мог допустить ошибку. Тем не менее факт остается фактом: этот гол не следовало засчитывать», – сказал Кузьмин.



Скриншот АБФФ-ТВ

Представитель департамента судейства АБФФ: «Гол Милича в ворота брестского «Динамо» не следовало засчитывать. Бага находился «вне игры» и препятствовал движению Лаптева»ВИДЕО

 

 
 
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Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин заявил, что гол нападающего БАТЭ Неманьи Милича в ворота брестского «Динамо» нельзя...
 
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