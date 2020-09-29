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Марченко — БАТЭ: «Оставайся Великим и Могучим на футбольном поле и в сердцах болельщиков»

29.09.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко сегодня покинула пост. В своем Instagram она поблагодарила теперь уже бывшего работодателя за сотрудничество.

«Благодарю за 8,5 лет совместной работы, БАТЭ! Оставайся Великим и Могучим на футбольном поле и в сердцах преданных тебе болельщиков!», – написала Марченко.

Начальник департамента развития БАТЭ Марченко покинула клуб 

 
 
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Начальник департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко сегодня покинула пост.
 
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