Марченко — БАТЭ: «Оставайся Великим и Могучим на футбольном поле и в сердцах болельщиков»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко сегодня покинула пост. В своем Instagram она поблагодарила теперь уже бывшего работодателя за сотрудничество.

«Благодарю за 8,5 лет совместной работы, БАТЭ! Оставайся Великим и Могучим на футбольном поле и в сердцах преданных тебе болельщиков!», – написала Марченко.

Начальник департамента развития БАТЭ Марченко покинула клуб