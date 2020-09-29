Филипп Рудик: «Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок БАТЭ, «Шахтера», «Немана» Филипп Рудик поделился мнением о происходящем в стране.

«Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!» – написал Рудик.