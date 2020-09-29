|
Филипп Рудик: «Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!»
29.09.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок БАТЭ, «Шахтера», «Немана» Филипп Рудик поделился мнением о происходящем в стране.
«Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!» –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филипп Рудик: «Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!»
Экс-игрок БАТЭ, «Шахтера», «Немана» Филипп Рудик поделился мнением о происходящем в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)