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Филипп Рудик: «Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!»

29.09.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок БАТЭ, «Шахтера», «Немана» Филипп Рудик поделился мнением о происходящем в стране.

«Я уверен, что все скоро будет хорошо! Потому что этот режим не вечный! Жыве Беларусь!» – написал Рудик. 

Один взял медаль Евроигр в 40, другой знает, как обнулить честные выборы, большинство – силовики. Кого хотят забанить в Европе спортсмены протеста

 
 
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Экс-игрок БАТЭ, «Шахтера», «Немана» Филипп Рудик поделился мнением о происходящем в стране.
 
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