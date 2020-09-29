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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко

29.09.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня Великобритания и Канада объявили о введении санкций против президента НОК Беларуси Александра Лукашенко, вице-президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко, а также еще 6 белорусских чиновников. 

В санкционном списке: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел, председатель федерации кикбоксинга и тайландского бокса Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, а также глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

Президенту и вице-президенту НОК Беларуси запретили въезд в страны Балтии

 
 
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Сегодня Великобритания и Канада объявили о введении санкций против президента НОК Беларуси Александра Лукашенко, вице-президента НОК Беларуси Виктора...
 
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