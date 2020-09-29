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Минское «Динамо» возглавило таблицу Запада после 6 побед подряд
29.09.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата
Таким образом, команда тренера
Ранее минчане победили «Спартак» (4:3 ОТ), «Витязь» (4:2), «Сибирь» (5:4), «Автомобилист» (4:3) и «Трактор» (3:2 Б).
В этом сезоне «Динамо» уступило только «Салавату Юлаеву» (3:4) и «Ак Барсу» (4:5).
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Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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