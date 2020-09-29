ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» возглавило таблицу Запада после 6 побед подряд

29.09.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда тренера Крэйга Вудкрофта добилась шестой победы подряд. Это повторение второго лучшего результата в клубной истории.

Ранее минчане победили «Спартак» (4:3 ОТ), «Витязь» (4:2), «Сибирь» (5:4), «Автомобилист» (4:3) и «Трактор» (3:2 Б).

В этом сезоне «Динамо» уступило только «Салавату Юлаеву» (3:4) и «Ак Барсу» (4:5).

В настоящее время «Динамо» поднялось на первое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 10 матчах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Тоттенхэм» принимает «Челси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика