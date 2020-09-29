Минское «Динамо» возглавило таблицу Запада после 6 побед подряд

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» (4:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ .

Таким образом, команда тренера Крэйга Вудкрофта добилась шестой победы подряд. Это повторение второго лучшего результата в клубной истории.

Ранее минчане победили «Спартак» (4:3 ОТ), «Витязь» (4:2), «Сибирь» (5:4), «Автомобилист» (4:3) и «Трактор» (3:2 Б).

В этом сезоне «Динамо» уступило только «Салавату Юлаеву» (3:4) и «Ак Барсу» (4:5).

В настоящее время «Динамо» поднялось на первое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 10 матчах.