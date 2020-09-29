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Михаил Грабовский: «У нас желание быть четвертыми, третьими, первыми, но основная цель – это плей-офф, и основная цель – это Кубок»
29.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо»
«Давайте будем концентрироваться на каждом матче и не повторять ошибок прошлого года: где-то быть слишком радостными, да, чтобы у нас полный стадион ходил, а потом, когда команда не играет, он никуда не ходил бы, поэтому пусть будет ровненько и стабильно.
Матч сыграли, разобрали его – и пошли на следующий матч. Тогда будет результат. Понятно, что у нас желание быть четвертыми, третьими, первыми, но основная цель – это плей-офф, и основная цель – это Кубок. Поэтому чтобы этого добиться, концентрация должна быть на каждый матч», – сказал Грабовский в эфире «
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Михаил Грабовский: «У нас желание быть четвертыми, третьими, первыми, но основная цель – это плей-офф, и основная цель – это Кубок»
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о целях на сезон.
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