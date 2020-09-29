Михаил Грабовский: «У нас желание быть четвертыми, третьими, первыми, но основная цель – это плей-офф, и основная цель – это Кубок»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» рассказал о целях на сезон.

«Давайте будем концентрироваться на каждом матче и не повторять ошибок прошлого года: где-то быть слишком радостными, да, чтобы у нас полный стадион ходил, а потом, когда команда не играет, он никуда не ходил бы, поэтому пусть будет ровненько и стабильно.