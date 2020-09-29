Михаил Грабовский: «Выиграть Кубок Стэнли как тренер? Эта мечта остается всегда со мной»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского рассказал о своей мечте выиграть .

- Какие вы видите свои перспективы как коуча. Может, у вас есть амбициозные планы когда-нибудь выиграть Кубок Стэнли как тренер?

– Эта мечта остается всегда со мной. К сожалению, я ее не достиг до конца. Здесь нужно сделать выбор: или ты думаешь о Кубке Стэнли, или ты думаешь о чем-то другом. Наверное, я еще пока, скажу честно, не определился. На данный момент у меня есть цель, чтобы команда «Динамо» пробилась в плей-офф, поборолась за . А дальше – как получится здесь, так и буду строить планы на будущее. По крайней мере, язык английский я не забываю. Крэйг мне в этом помогает, – сказал Грабовский в эфире « Спорт-кадра ».