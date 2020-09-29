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Михаил Грабовский: «Выиграть Кубок Стэнли как тренер? Эта мечта остается всегда со мной»
30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
- Какие вы видите свои перспективы как коуча. Может, у вас есть амбициозные планы когда-нибудь выиграть Кубок Стэнли как тренер?
– Эта мечта остается всегда со мной. К сожалению, я ее не достиг до конца. Здесь нужно сделать выбор: или ты думаешь о Кубке Стэнли, или ты думаешь о чем-то другом. Наверное, я еще пока, скажу честно, не определился. На данный момент у меня есть цель, чтобы команда «Динамо» пробилась в плей-офф, поборолась за
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о своей мечте выиграть Кубок Стэнли.
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