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Михаил Грабовский: «Выиграть Кубок Стэнли как тренер? Эта мечта остается всегда со мной»

30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о своей мечте выиграть Кубок Стэнли.

- Какие вы видите свои перспективы как коуча. Может, у вас есть амбициозные планы когда-нибудь выиграть Кубок Стэнли как тренер?

– Эта мечта остается всегда со мной. К сожалению, я ее не достиг до конца. Здесь нужно сделать выбор: или ты думаешь о Кубке Стэнли, или ты думаешь о чем-то другом. Наверное, я еще пока, скажу честно, не определился. На данный момент у меня есть цель, чтобы команда «Динамо» пробилась в плей-офф, поборолась за Кубок Гагарина. А дальше – как получится здесь, так и буду строить планы на будущее. По крайней мере, язык английский я не забываю. Крэйг мне в этом помогает, – сказал Грабовский в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о своей мечте выиграть Кубок Стэнли.
 
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