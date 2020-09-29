Крэйг Вудкрофт: «Игра сложилась для нас так, как я и ожидал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского подвел итог матча против (4:1).

– Игра сложилась для нас так, как я и ожидал. Мы знали, что «Северсталь» молодая, быстрая команда, они хорошо играют в давление, глубоко с шайбой играют в зоне. Мы знали, что нам нужно будет плотно сыграть в средней зоне, и играть немножко от обороны. Наши игроки справились со своей задачей.

Немного тяжело было во втором периоде, но к третьему периоду собрались и сыграли так, как хотели сыграть. Выигрываем много вбрасываний? Мы много думали над этим компонентом, у нас с ним были проблемы. Мы много работаем над вбрасываниями и сегодня, считаю, что команда хорошо с этим справилась, – сказал Вудкрофт.