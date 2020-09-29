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Крэйг Вудкрофт: «Игра сложилась для нас так, как я и ожидал»
30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Игра сложилась для нас так, как я и ожидал. Мы знали, что «Северсталь» молодая, быстрая команда, они хорошо играют в давление, глубоко с шайбой играют в зоне. Мы знали, что нам нужно будет плотно сыграть в средней зоне, и играть немножко от обороны. Наши игроки справились со своей задачей.
Немного тяжело было во втором периоде, но к третьему периоду собрались и сыграли так, как хотели сыграть. Выигрываем много вбрасываний? Мы много думали над этим компонентом, у нас с ним были проблемы. Мы много работаем над вбрасываниями и сегодня, считаю, что команда хорошо с этим справилась, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог матча против «Северстали» (4:1).
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