Олег Рыженков: «Привлекать спортсменов из России уже, наверное, нет смысла»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков поделился информацией о том, планируется ли приглашение в национальную сборную спортсменов из России.

«Скорее всего, тот костяк, который у нас есть на сегодняшний день, скорее всего, будет готовиться к Олимпийским играм. Потому что, к сожалению, у нас такого большого запаса прочности в плане резерва нет. Привлекать уже, наверное, нет смысла. В том плане, что практически невозможно, потому что и IBU выдвигает очень строгие требования по этим спортсменам, которые переходят из национальной команды в другие национальные команды.

Ну и в России тоже может быть есть проблемы со своими спортсменами. У них нет, может быть, настолько ярких, сильных спортсменов, которые готовы перейти в другие страны», – сказал Рыженков в эфире « Спорт-кадра ».