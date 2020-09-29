Вишняков вернулся в «Шахтер» из аренды (Football.by)

Источник материала: Tribuna.com

Латвийский форвард вернулся в солигорский «Шахтер» из аренды в юрмальском «Спартаке», сообщает Football.by.

Ранее 30-летний футболист выступал за «горняков» в сезоне 2019 года. В феврале нынешнего года Вишняков был отдан в годичную аренду в юрмальский «Спартак», из которой был возвращен 28 сентября.

Пока неизвестно, продолжит ли Вишняков карьеру в .

В латвийском клубе в 2020 году он сыграл 8 матчей. Подробную статистику нападающего можно посмотреть здесь.