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Вишняков вернулся в «Шахтер» из аренды (Football.by)
30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Латвийский форвард
Ранее 30-летний футболист выступал за «горняков» в сезоне 2019 года. В феврале нынешнего года Вишняков был отдан в годичную аренду в юрмальский «Спартак», из которой был возвращен 28 сентября.
Пока неизвестно, продолжит ли Вишняков карьеру в
В латвийском клубе в 2020 году он сыграл 8 матчей. Подробную статистику нападающего можно посмотреть
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Латвийский форвард Эдуард Вишняков вернулся в солигорский «Шахтер» из аренды в юрмальском «Спартаке», сообщает Football.by.
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