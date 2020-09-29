﻿ Филипенко о возможном пересмотре зарплат: «В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею». 21.by
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Филипенко о возможном пересмотре зарплат: «В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею»

30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о возможном пересмотре зарплаты игроков.

«Правильно Алексей Анатольевич (Бага – Tribuna.com) как-то сказал: трагедия – это несколько другие вещи. Все-таки слово трагедия здесь нельзя использовать, но это будет очень серьезная неудача.

В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею», – сказал Филипенко в эфире «Спорт-кадра».

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