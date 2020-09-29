Филипенко о возможном пересмотре зарплат: «В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о возможном пересмотре зарплаты игроков.

«Правильно Алексей Анатольевич (Бага – Tribuna.com) как-то сказал : трагедия – это несколько другие вещи. Все-таки слово трагедия здесь нельзя использовать, но это будет очень серьезная неудача.

В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею», – сказал Филипенко в эфире « Спорт-кадра ».