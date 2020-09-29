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Филипенко о возможном пересмотре зарплат: «В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею»
30.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о возможном пересмотре зарплаты игроков.
«Правильно Алексей Анатольевич (Бага – Tribuna.com)
В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею», – сказал Филипенко в эфире «
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Филипенко о возможном пересмотре зарплат: «В данный момент никто ничего не пересматривает, а какая там финансовая ситуация в клубе... Я такой информацией не владею»
Защитник БАТЭ Егор Филипенко порассуждал о возможном пересмотре зарплаты игроков.
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