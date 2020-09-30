Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем второго круга против Цветаны Пиронковой .

Причиной стала травма ахиллова сухожилия, полученная на US Open. По словам американки, ей трудно даже ходить, а для восстановления потребуются 2 недели полного покоя и 4-6 недель реабилитации.

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