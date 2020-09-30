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Стасевич, Юзепчук и Савицкий вошли в окончательный состав сборной Беларуси на матчи с Грузией, Литвой и Казахстаном

30.09.2020 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА против Грузии, а также матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 против Литвы и Казахстана.

Сбор главной команды страны продлится с 3 по 14 октября.

7-го октября сборная Беларуси отправится в Тбилиси, где 8-го числа в рамках плей-офф чемпионата Европы УЕФА сыграет против Грузии.

Матч состоится на стадионе имени «Бориса Пайчадзе» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Далее сборной предстоит два матча Лиги наций УЕФА: 11-го октября – на выезде с Литвой и 14-го октября – дома с Казахстаном.

Главный тренер включил в окончательный состав команды 28 футболистов:

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), .

Полузащитники: Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба – «Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Арсенал», Тула, Россия), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш, Николай Сигневич (оба – БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

В состав вошел хавбек БАТЭ Игорь Стасевич. Ранее сообщалось о том, что у футболиста положительный тест на COVID-19. Он и его одноклубник Станислав Драгун находятся на самоизоляции. При это и Драгун, и Стасевич были в расширенном списке сборной.

Окончательный список футболистов опубликован с двухдневным опозданием. АБФФ ранее опубликовала информацию о том, что состав из 27 игроков на матчи с Грузией, Казахстаном и Литвой появятся 28 сентября. Также добавился еще один футболист.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА против Грузии, а...
 
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