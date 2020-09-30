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Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос"

30.09.2020 14:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), сообщается на сайте турнира.

Сегодня 39-летняя спортсменка должна была провести матч второго круга против представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой. Но перед самой встречей стало известно, что американка не выйдет на корт. Болгарка без борьбы вышла в третий круг.

"Я люблю играть в Париже, я люблю грунт. И я действительно хотела хорошо здесь выступить. Но у меня повреждение ахилла, и не было достаточно времени, чтобы должным образом залечить его после Открытого чемпионата США", - приводит слова Уильямс сайт турнира.

Теннисистка призналась, что состояние здоровья не позволит ей провести много матчей в Париже. "Мне больно ходить, а это верный признак того, что мне нужно постараться восстановиться", - сказала она.

По словам теннисистки, ей потребуется две недели отдыха и еще от четырех до шести недель восстановления.

Уильямс трижды побеждала на "Ролан Гаррос" (2002, 2013, 2015), еще один раз она проигрывала в финале.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной стала травма ахиллова сухожилия, которую 39-летняя американка получила на US Open.
 
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