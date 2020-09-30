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Фонд спортивной солидарности призвал все спортивные клубы Беларуси бойкотировать соревнования в связи с арестом Левченко
30.09.2020 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский фонд спортивной солидарности призвал бойкотировать спортивные соревнования в рамках солидарности с осужденной сегодня на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.
«Всем спортсменам!
Немедленно остановить участие в соревнованиях в связи с арестом Елены Левченко!
Полный бойкот и солидарность до прекращения давления на спортсменов! Хватит быть трусами, за вашу свободу сейчас в тюрьме сидят звезды спорта, ваши коллеги! Завтра придут и к вам – за ваш голос, за ваш лайк, за вашу участие в мирных протестах!
Всем руководителям министерства спорта и НОК
В случае непрекращения давления на спортсменов – внесение в визовый санкционный список в полном составе! Все данные у нас есть. Руководство вносится вместе с членами семей и ближайшими родственниками!
Международным спортивным организациям
Проявить солидарность с белорусскими спортсменами! Остановить все контакты с белорусскими федерациями, отменить участие белорусских делегаций в соревнованиях!» – говорится в заявлении.
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Фонд спортивной солидарности призвал все спортивные клубы Беларуси бойкотировать соревнования в связи с арестом Левченко
Белорусский фонд спортивной солидарности призвал бойкотировать спортивные соревнования в рамках солидарности с осужденной сегодня на 15 суток баскетболистки...
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