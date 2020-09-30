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Неймар должен 34,6 млн евро испанской налоговой
30.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Испанская налоговая служба опубликовала список людей и компаний, которые к концу 2019 года не оплатили налогов более чем на миллион евро.
Задолженность Неймара – одна из самых крупных. Бразилец задолжал 34,6 млн евро, пишет Marca.
Бывший защитник «Барселоны» и «Сарагосы» Габриэль Милито должен испанской налоговой около 1,8 млн евро.
Также в списке есть несколько испанских клубов –
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Нападающий «ПСЖ» Неймар, выступавший за «Барселону» с 2013 по 2017 год, не в полном объеме выплатил налоги в Испании.
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