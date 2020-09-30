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БАТЭ рассматривает возможность приобретения полузащитника «Немана» По (Владислав Татур)

30.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ рассматривает возможность приобретения полузащитника «Немана» Жана По, сообщает Владислав Татур.

В нынешнем сезоне на счету По 2 ассиста в 10 матчах высшей лиги в составе «Немана». Сезон хавбек начинал в «Смолевичах».

Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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БАТЭ рассматривает возможность приобретения полузащитника «Немана» Жана По, сообщает Владислав Татур.
 
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