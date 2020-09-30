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Кафельников об аресте Левченко: «Ужас!»
30.09.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал арест на 15 суток белорусской баскетболистки Елены Левченко.
«Ужас!» – написал Кафельников.
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Известный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал арест на 15 суток белорусской баскетболистки Елены Левченко.
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