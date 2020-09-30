Татьяна Троина: «Устала просыпаться каждый день в чужой стране под ###### новости о моих согражданах... Лева, я с тобой!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Татьяна Троина выступила в поддержку .

«Я уже устала просыпаться каждый день в чужой стране под ###### (плохие – Tribuna.com) новости о моих согражданах, друзьях, близких.... Лева, я с тобой! Держись, бесит, что ничем не могу в этой ситуации помочь!» – написала Троина.

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