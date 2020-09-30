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«VOKA сделало максимально выгодное предложение». Брестское «Динамо» объяснило выбор сервиса для трансляции еврокубковых игр

30.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» объяснило, почему еврокубковые матчи клуба транслирует VOKA.

«Друзья! Нам очень важно ответить на каждый ваш вопрос. Поэтому, увидев проявленный интерес к трансляции матча «Динамо-Брест» – «Лудогорец» на VOKA, мы решили разъяснить вам что к чему.

Итак:

– мы заботимся о качестве финального продукта, а в конкретном случае, о качестве трансляции, которую вы увидите. На сегодняшний день VOKA является одним из ведущих видеосервисов на белорусском рынке. Трансляция матча «Маккаби» – «Динамо-Брест» прямое тому подтверждение.

– все права на трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Лудогорец» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФАна территории Беларуси принадлежат клубу «Динамо-Брест». Поэтому, изучив и проанализировав весь рынок белорусских компаний, занимающихся организацией трансляций, в том числе и национальные телеканалы, мы пришли к выводу, о том, что именно VOKA готов выполнить необходимый технический райдер.

– Да, это коммерческая составляющая клуба. И VOKA сделало максимально выгодное предложение для «Динамо-Брест».

– Подытожим. Друзья, не ищите подвоха. Мы стараемся быть профессионалами и работать с профессиональными командами подрядчиков на благо вашего же удовольствия. Да, это стоит ваших и наших денег.

P.S. Мы будем очень благодарны каждому, кто присоединится к трансляции 1 октября! А те, у кого не получится быть с нами на VOKA, смогут узнать результаты матча в наших социальных сетях и на сайте клуба», – говорится в сообщении.

 
Теги: Брест
 
 
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