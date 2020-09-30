Герасименя о маршах в Минске: «Находясь среди народа чувствовала себя не хуже, чем на Олимпиаде»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская пловчиха поделилась эмоциями от маршей.

О подписи петиции против насилия и за отставку Лукашенко

Понимала, что просто так с рук мне это не сойдет. Как видим, все так и случилось. Худшие ожидания, к сожалению, оправдались.

О субботних и воскресных маршах

После всех событий, которые происходили, после всей этой черноты люди выходят на марши. Их бьют, а они все равно выходят мирно. Мне это так ложилось на душу. Когда впервые присоединилась к маршу, почувствовала энергетику людей. Почувствовала взаимоподдержку. Не видела ни грамма агрессии. Находясь среди народа чувствовала себя не хуже, чем на Олимпиаде.