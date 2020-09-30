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Егор Мещеряков, Яковлев и адвокат Левченко выступят на «Еврорадио»

30.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Очередной выпуск программы «Пытаннечкі» будет посвящен белорусской баскетболистке Елене Левченко.

Гости эфира – адвокат Елены Левченко Михаил Кирилюк, главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси Константин Яковлев и мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы U22, Беларуси и Украины, пятикратный обладатель приза «Лучший игрок Беларуси» Егор Мещеряков.

Смотреть выпуск можно здесь.

 
 
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Очередной выпуск программы «Пытаннечкі» будет посвящен белорусской баскетболистке Елене Левченко.
 
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