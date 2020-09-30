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Егор Мещеряков, Яковлев и адвокат Левченко выступят на «Еврорадио»
30.09.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Очередной выпуск программы «Пытаннечкі» будет посвящен белорусской баскетболистке Елене Левченко.
Гости эфира – адвокат Елены Левченко Михаил Кирилюк, главный тренер гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси Константин Яковлев и мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы U22, Беларуси и Украины, пятикратный обладатель приза «Лучший игрок Беларуси» Егор Мещеряков.
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Очередной выпуск программы «Пытаннечкі» будет посвящен белорусской баскетболистке Елене Левченко.
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