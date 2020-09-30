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Экс-начальник сборной Беларуси Жилач: «У Левченко было полное осознание того, что она делала. Я это поняла по тому спокойному тону, который мы услышали в суде»
30.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-начальник сборной Беларуси Ирина Жилач прокомментировала арест
– Вы не пытались поговорить с Еленой о возможных последствиях за ее участие в маршах и активное выражение гражданской позиции?
– Мы последнее время, честно скажу, не общались. Но Лена – лидер по натуре, она взрослый состоявшийся человек. Думаю, у нее было полное осознание того, что она делала. Я это поняла по тому спокойному тону, который мы услышали в суде. Лена держится, сохраняет бодрость духа несмотря ни на что, – сказала Жилач.
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Экс-начальник сборной Беларуси Жилач: «У Левченко было полное осознание того, что она делала. Я это поняла по тому спокойному тону, который мы услышали в суде»
Экс-начальник сборной Беларуси Ирина Жилач прокомментировала арест Елены Левченко.
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