Экс-начальник сборной Беларуси Жилач: «У Левченко было полное осознание того, что она делала. Я это поняла по тому спокойному тону, который мы услышали в суде»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-начальник сборной Беларуси Ирина Жилач прокомментировала арест .

– Вы не пытались поговорить с Еленой о возможных последствиях за ее участие в маршах и активное выражение гражданской позиции?

– Мы последнее время, честно скажу, не общались. Но Лена – лидер по натуре, она взрослый состоявшийся человек. Думаю, у нее было полное осознание того, что она делала. Я это поняла по тому спокойному тону, который мы услышали в суде. Лена держится, сохраняет бодрость духа несмотря ни на что, – сказала Жилач.