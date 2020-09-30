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НБА. Финал. «Лейкерс» – «Майами»
30.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.
«Лейкерс» встретятся с «Майами».
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НБА
Финал
Первый матч
В серии ничья – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.
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