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НБА. Финал. «Лейкерс» – «Майами»

30.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.

«Лейкерс» встретятся с «Майами».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал

Первый матч

Лейкерс – Майами
Дата проведения
1 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.
 
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