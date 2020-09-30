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Егор Мещеряков: «До этого лета не знал Левченко так близко. Елена для меня – человек с большой буквы»
30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя БФБ Егор Мещеряков поделился мнением о
«Психологически мы все где-то были к этому готовы. Думаю, была готова к этому и сама Елена. После известных событий, произошедших после выборов, каждый для себя сделал моральный выбор. Или стоять в стороне, или не стоять в стороне. И быть активными членами нашего гражданского общества.
Елена всегда являлась таким маяком в нашем баскетбольном мире. Она ориентир для молодых поколений, которая провела не один сезон в женской НБА. Лена хотела вылететь сегодня на реабилитацию за границу, чтобы окончательно закончить с травмой и продолжить карьеру.
Все было сделано так, как было сделано. Лена всегда была соратником для меня и большим молодцом. Она для меня человек с большой буквы. До этого лета не знал ее так близко. Лена раскрылась во всей красе в последние месяцы», – сказал Мещеряков.
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Егор Мещеряков: «До этого лета не знал Левченко так близко. Елена для меня – человек с большой буквы»
Заместитель председателя БФБ Егор Мещеряков поделился мнением о Елене Левченко и ее аресте.
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