Егор Мещеряков: «До этого лета не знал Левченко так близко. Елена для меня – человек с большой буквы»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя БФБ Егор Мещеряков поделился мнением о и ее аресте.

«Психологически мы все где-то были к этому готовы. Думаю, была готова к этому и сама Елена. После известных событий, произошедших после выборов, каждый для себя сделал моральный выбор. Или стоять в стороне, или не стоять в стороне. И быть активными членами нашего гражданского общества.

Елена всегда являлась таким маяком в нашем баскетбольном мире. Она ориентир для молодых поколений, которая провела не один сезон в женской НБА. Лена хотела вылететь сегодня на реабилитацию за границу, чтобы окончательно закончить с травмой и продолжить карьеру.

Все было сделано так, как было сделано. Лена всегда была соратником для меня и большим молодцом. Она для меня человек с большой буквы. До этого лета не знал ее так близко. Лена раскрылась во всей красе в последние месяцы», – сказал Мещеряков.