Хаткевич о матче с Грузией: «Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Ислочи» поделился ожиданиями от матча с командой Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020, сообщает « Прессбол ».

– Ты в очередной раз в обойме национальной команды, но в официальных матчах еще не дебютировал. Каково это просто, грубо говоря, кататься туда и тренироваться?

– Для меня это прежде всего честь. Кажется, каждый футболист об этом мечтает. Меня пригласили в сборную в 31 год, да и вызываюсь я не так часто. Это толчок для дальнейшего роста. Пусть мне уже 32 – для вратаря это не возраст.

– Впереди самый главный матч года с грузинами…

– Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро. Хотя для начала надо пройти грузин. Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Понятно, что в составе соперника немало квалифицированных футболистов, которые выступают и в России, и в . Думаю, будет серьезная игра, легкой прогулки нас точно не ждет, – сказал Хаткевич.