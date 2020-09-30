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Хаткевич о матче с Грузией: «Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро»
30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Ислочи»
– Ты в очередной раз в обойме национальной команды, но в официальных матчах еще не дебютировал. Каково это просто, грубо говоря, кататься туда и тренироваться?
– Для меня это прежде всего честь. Кажется, каждый футболист об этом мечтает. Меня пригласили в сборную в 31 год, да и вызываюсь я не так часто. Это толчок для дальнейшего роста. Пусть мне уже 32 – для вратаря это не возраст.
– Впереди самый главный матч года с грузинами…
– Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро. Хотя для начала надо пройти грузин. Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Понятно, что в составе соперника немало квалифицированных футболистов, которые выступают и в России, и в
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Вратарь «Ислочи» Егор Хаткевич поделился ожиданиями от матча с командой Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020, сообщает «Прессбол».
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