ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хаткевич о матче с Грузией: «Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро»

30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Ислочи» Егор Хаткевич поделился ожиданиями от матча с командой Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020, сообщает «Прессбол».

– Ты в очередной раз в обойме национальной команды, но в официальных матчах еще не дебютировал. Каково это просто, грубо говоря, кататься туда и тренироваться?

– Для меня это прежде всего честь. Кажется, каждый футболист об этом мечтает. Меня пригласили в сборную в 31 год, да и вызываюсь я не так часто. Это толчок для дальнейшего роста. Пусть мне уже 32 – для вратаря это не возраст.

– Впереди самый главный матч года с грузинами…

– Это огромная возможность для шага вперед. Постараемся выйти на Евро. Хотя для начала надо пройти грузин. Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Понятно, что в составе соперника немало квалифицированных футболистов, которые выступают и в России, и в Европе. Думаю, будет серьезная игра, легкой прогулки нас точно не ждет, – сказал Хаткевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Ислочи» Егор Хаткевич поделился ожиданиями от матча с командой Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020, сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Борис Тасман: «15 суток ареста для Левченко – это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus
30.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика