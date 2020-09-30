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Борис Тасман: «15 суток ареста для Левченко – это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества»
30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Борис Тасман поделился мыслями после ареста баскетболистки
«Арест Елены ЛЕВЧЕНКО навеял вот какие мысли.
Левченко – суперзвезда не только нашего, но и мирового баскетбола, лучшая центровая чемпионата мира, участница двух Олимпийских игр и пяти чемпионатов континента, финалистка сильнейшей лиги мира, женской НБА, чемпионка России, Литвы и Польши, успешно выступавшая также за клубы Китая, Испании, Турции, Словакии.
Чтобы арестовать спортсменку такого масштаба, вероятно, подсуетились где-то вверху.
Вспомним, Белорусскую федерацию баскетбола возглавляет
Лену Левченко я сравнил бы со Светланой Алексиевич. Обе женщины многогранно талантливы, обе тяжелым долгим трудом обрели мировое признание в своих сферах деятельности.
Известность и слава вывели обеих за рамки их профессий и возвысили до понимания патриотизма, как естественной формы существования в эпоху борьбы против насилия и беззакония, за человечность и независимость от диктатуры.
Наверное арест топ-спортсменки должен запугать тех, кто выходит на воскресные марши с лозунгом «Народ – чемпион!».
На деле же режим снова опозорил себя перед мировым спортом. Помните, отец и сын Лукашенко возглавляют Национальный олимпийский комитет? А о Рыженкове мы уже говорили.
По-моему, 15 суток ареста для спортсменки Левченко, это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества Беларуси. А может, и не только спортивного. Ведь Елена со товарищи радовала блистательной игрой весь наш народ и достойно его представляла везде, где бы ни выступала.
Нешто такое забудется?! Наши люди умеют быть благодарными и солидарными», –
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Борис Тасман: «15 суток ареста для Левченко – это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества»
Белорусский журналист Борис Тасман поделился мыслями после ареста баскетболистки Елены Левченко.
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