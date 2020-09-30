Борис Тасман: «15 суток ареста для Левченко – это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Борис Тасман поделился мыслями после ареста баскетболистки .

«Арест Елены ЛЕВЧЕНКО навеял вот какие мысли.

Левченко – суперзвезда не только нашего, но и мирового баскетбола, лучшая центровая чемпионата мира, участница двух Олимпийских игр и пяти чемпионатов континента, финалистка сильнейшей лиги мира, женской НБА, чемпионка России, Литвы и Польши, успешно выступавшая также за клубы Китая, Испании, Турции, Словакии.

Чтобы арестовать спортсменку такого масштаба, вероятно, подсуетились где-то вверху.

Вспомним, Белорусскую федерацию баскетбола возглавляет , первый замглавы администрации президента. Ему, конечно, колола глаза протестная активность баскетболистов, в первую очередь, Левченко и братьев Мещеряковых. Он пытался их «образумить». Но ребята эти, в отличие от «чарочных-шкварочных», – не роботы, не зомби, не китайские болванчики, иначе в спорте ничегошеньки не добились бы. Они осознанно сделали выбор в пользу своего народа. К несчастью, сегодня быть с народом означает отвернуться от власти.

Лену Левченко я сравнил бы со Светланой Алексиевич. Обе женщины многогранно талантливы, обе тяжелым долгим трудом обрели мировое признание в своих сферах деятельности.

Известность и слава вывели обеих за рамки их профессий и возвысили до понимания патриотизма, как естественной формы существования в эпоху борьбы против насилия и беззакония, за человечность и независимость от диктатуры.

Наверное арест топ-спортсменки должен запугать тех, кто выходит на воскресные марши с лозунгом «Народ – чемпион!».

На деле же режим снова опозорил себя перед мировым спортом. Помните, отец и сын Лукашенко возглавляют Национальный олимпийский комитет? А о Рыженкове мы уже говорили.

По-моему, 15 суток ареста для спортсменки Левченко, это еще и тест на гражданственность всего спортивного сообщества Беларуси. А может, и не только спортивного. Ведь Елена со товарищи радовала блистательной игрой весь наш народ и достойно его представляла везде, где бы ни выступала.

Нешто такое забудется?! Наши люди умеют быть благодарными и солидарными», – написал Тасман в Facebook.