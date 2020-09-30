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Никита Мещеряков: «В то время, как Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Стыд и позор!»

30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский баскетболист Никита Мещеряков прокомментировал арест Елены Левченко и поведение БФБ.

«В то время, как Елена Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Более того, они делают пост о том, что ФИБА поздравила «Цмокі».

Думаете, что отключив комментарии, вы сохраните лицо? Стыд и позор!» – написал Мещеряков.

Никита Мещеряков: «В то время, как Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Стыд и позор!»

 
 
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Белорусский баскетболист Никита Мещеряков прокомментировал арест Елены Левченко и поведение БФБ.
 
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