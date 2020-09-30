|
Никита Мещеряков: «В то время, как Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Стыд и позор!»
30.09.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков прокомментировал арест Елены Левченко и поведение БФБ.
«В то время, как Елена Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Более того, они делают пост о том, что ФИБА поздравила «Цмокі».
Думаете, что отключив комментарии, вы сохраните лицо? Стыд и позор!» – написал Мещеряков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никита Мещеряков: «В то время, как Левченко арестована, БФБ продолжает делать вид, что ничего не происходит. Стыд и позор!»
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков прокомментировал арест Елены Левченко и поведение БФБ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)