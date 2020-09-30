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Венчиков об аресте Левченко: «Такой путь может привести только к исключению всех федераций из международных организаций»

30.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков высказался относительно ареста баскетболистки Елены Левченко.

«Сейчас отсутствует желание давать правовую оценку так «называемую административному процессу» в отношении нашей выдающейся баскетболистки Елены Левченко, она очевидна и для тех, кто не является юристом. Мне сейчас хотелось бы знать, остались ли среди многих достойных людей в руководстве нашей страны те, кто умеет просчитывать ходы хотя бы на шаг вперед, и какие репутационные, финансовые потери понесет очень скоро наше государство после принятия подобных «судебных решений».

У меня складывается впечатление, что данный путь может привести только к исключению всех наших национальных спортивных федераций из международных организаций по соответствующим видам спорта со всеми вытекающими последствиями. Шанс остановиться еще есть», – сказал Венчиков.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков высказался относительно ареста баскетболистки Елены Левченко.
 
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