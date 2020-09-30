|
«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой». Клуб не явился на матч в знак протеста против ареста Левченко
30.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой» 0:10,
Клуб не явился на матч в знак протеста против ареста на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой». Клуб не явился на матч в знак протеста против ареста Левченко
«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой» 0:10, сообщает пресс-служба БФГ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)