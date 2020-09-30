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«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой». Клуб не явился на матч в знак протеста против ареста Левченко

30.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой» 0:10, сообщает пресс-служба БФГ.

Клуб не явился на матч в знак протеста против ареста на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.

 
 
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«Витязю» засчитано техническое поражение в матче с «Машекой» 0:10, сообщает пресс-служба БФГ.
 
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